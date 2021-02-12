سعر اليورو فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

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سعر اليورو فى مصر اليوم 12-2-2021

سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو الأوروبى اليوم في البنك التجارى الدولى cib

سعر اليورو اليوم في البنك المركزى المصرى

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

تنشرسعر اليورو الأوروبي فى مصر، اليوم الجمعة 12-2-2021، الذي يعد أحد اهتمامات القارئ المصرى والعربي يوميا على مؤشر البحث جوجل، لذلك نستعرض لكم سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، منها البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وبنك مصر، ولديكم تقرير يتضمن كافة المعلومات عن سعر اليورو في السوق المحلى المصرى، الذى يتباين سعره بشكل يومى داخل البنوك الحكومية وغيرها.نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، فى تقرير يومى، وفقا لمتطلبات القارئ المصرى والعربي بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.سجل اليورو الأوروبي، فى مصر ١٢-٢-٢٠٢١، في البنك الأهلى المصرى (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٨٧٣٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٤٩٦ جنيه مصرى.سجل اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولى cib، انخفاضا عن سعره اليوم في البنوك الحكومية المصرية منها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وذلك سواء عند الشراء أو البيع، ليسجل عند الشراء ١٨.٨٤٩٤ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٨.٩٩٨٧ جنيه مصرى.سجل سعر اليورو فى مصر اليوم ١٢-٢-٢٠٢١، في البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٨.٨٦٠٤ جنيه مصرى، أما بلغ سعره عند البيع ١٩.٠١٢٦ جنيه مصرى.يشهد سعر اليورو الأوروبي تباينًا بشكل يومي داخل البنوك المصرية، الحكومية وغيرها، ونقدم لكم سعره وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي فى مصر ١٢-٢-٢٠٢١، داخل بنك مصر (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٨٧٣٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.٠٤٩٦ جنيه مصرى.