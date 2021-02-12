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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:00 ص
اليورو
اليورو
حسين العمدة
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تنشر «الدستور»  سعر اليورو الأوروبي فى مصر، اليوم الجمعة 12-2-2021، الذي يعد أحد اهتمامات القارئ المصرى والعربي يوميا على مؤشر البحث جوجل، لذلك نستعرض لكم سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، منها البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وبنك مصر، ولديكم تقرير يتضمن كافة المعلومات عن سعر اليورو في السوق المحلى المصرى، الذى يتباين سعره بشكل يومى داخل البنوك الحكومية وغيرها.

سعر اليورو فى مصر اليوم 12-2-2021


نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، فى تقرير يومى، وفقا لمتطلبات القارئ المصرى والعربي بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.

سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك الأهلى المصرى


سجل اليورو الأوروبي، فى مصر ١٢-٢-٢٠٢١، في البنك الأهلى المصرى (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٨٧٣٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٤٩٦ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم في البنك التجارى الدولى cib


سجل اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولى cib، انخفاضا عن سعره اليوم في البنوك الحكومية المصرية منها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وذلك سواء عند الشراء أو البيع، ليسجل عند الشراء ١٨.٨٤٩٤ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٨.٩٩٨٧ جنيه مصرى.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزى المصرى


سجل سعر اليورو فى مصر اليوم ١٢-٢-٢٠٢١، في البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٨.٨٦٠٤ جنيه مصرى، أما بلغ سعره عند البيع ١٩.٠١٢٦ جنيه مصرى.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر


يشهد سعر اليورو الأوروبي تباينًا بشكل يومي داخل البنوك المصرية، الحكومية وغيرها، ونقدم لكم سعره وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي فى مصر ١٢-٢-٢٠٢١، داخل بنك مصر (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٨٧٣٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.٠٤٩٦ جنيه مصرى.

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