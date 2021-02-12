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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 12 فبراير 2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:43 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-

الحمل
مهنيًا: أجواء رائعة تحمل تحولًا يعجبك كثيرًا وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات.
عاطفيًا: انطلاقة واعدة بانفراجات وحلول وتسويات ويوم غنيّ بالمشاعر اللطيفة والجياشة.
صحيًا: أسباب شخصية أو مهنية أو غيرها تكون لها تأثيرات إيجابية في وضعك الصحي.

الثور
مهنيًا: الماضي القريب خير دليل عما تعيشه اليوم من نجاحات مهنية لم تعرفها من قبل.
عاطفيًا: لا تتوقع أن يجاريك الشريك في أفكارك، وخصوصًا إذا لم تقنعه بها أولًا.
صحيًا: لا تتشبث بآرائك في كل ما يتعلق بالشأن الصحي، الكلمة النهائية لأصحاب الاختصاص.

الجوزاء
مهنيًا: تشاطر أحدهم فكرة جديدة تناقشها باهتمام. تثير الغيرة من حولك، وتدفع بعضهم إلى نصب الشراك لك.
عاطفيًا: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب.
صحيًا: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة.

السرطان
مهنيًا: تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء.
عاطفيًا: تعرف جيدًا أنك مغرم بالحبيب ولا تستطيع الاستغناء عنه، لكن ما باليد حيلة.
صحيًا: قد يتفاقم وضعك الصحي يومًا بعد يوم في حال تقاعست عن ممارسة الرياضة.

الأسد
مهنيًا: يوم جيد ومناسب جدا يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطورًا سعيدًا، وتحقق نجاحات باهرة.
عاطفيًا: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط.
صحيًا: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد.

العذراء
مهنيًا: عليك التنويع في أسلوب عملك، فهذا من شأنه أن يبعد عنك الملل الذي يدق بابك.
عاطفيًا: المزاجية مع الشريك تدفعه إلى الابتعاد عنك تدريجيًا، فإذا كنت مهتمًا به، حاول تحسين تصرّفاتك معه.
صحيًا: شارك الأولاد ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم. هذا مفيد لك.

الميزان
مهنيًا: القرار النهائي ضروري وحاسم للحد من الخسائر، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير.
عاطفيًا: منح الشريك وقتًا أطول يساعده على التفكير جديًا في المستقبل، وتجد عندها حلًا لكل الأمور العالقة.
صحيًا: تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك.

العقرب
مهنيًا: أنت أمام يوم جديد يطلّ عليك ويكافئ مساعيك ويتحدث عن شركات مهمّة جدًا، في حياتك الشخصية والمهنية.
عاطفيًا: تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجًا أمام بعض أسئلته.
صحيًا: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.

القوس
مهنيًا: لا تتدخل في العمل الآخرين واترك كل شخص يهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع إلى وجهة نظرهم.
عاطفيًا: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولًا مناسبة.
صحيًا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة.

الجدي
مهنيًا: تبقى صلبًا في مجال العمل الاجتماعي الذي ترغب في خوض غماره لأنّه يشعرك بالسعادة.
عاطفيًا: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك لا يشعر بالقلق بعدما سارعت إلى توضيح الأمور.
صحيًا: بالصبر والإرادة والعزم تحقق أهدافك التي وضعتها للمحافظة على صحتك.

الدلو
مهنيًا: يوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعة، وتطلّ على الحياة بروح رياضية عالية.
عاطفيًا: حبك للشريك أمر عظيم وهو دائمًا يقف إلى جانبك فلا تشكك في حبه.
صحيًا: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصًا إذا كان بعضها غنيًا بالدهنيات.

الحوت
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول.
عاطفيًا: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم.
صحيًا: لا بأس من اختيار أنواع الخضروات المفيدة أكثر من غيرها في الحمية الغذائية.

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