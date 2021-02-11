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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرازيل: المساعدات النقدية الحكومية لا يمكن أن تستمر للأبد

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:25 م
جاير بولسونارو
جاير بولسونارو
وكالات
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قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال مؤتمر في ولاية مارانهاو شمال شرقي البرازيل صباح اليوم الخميس إن البلاد لا يمكن أن تتجه نحو المزيد من الاقتراض، رغم الجهود الرامية إلى تمديد حزمة المساعدات النقدية الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بولسونارو أن حكومته وأعضاء البرلمان يدرسون تمديد هذه المساعدات الطارئة لشهور إضافية قليلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس البرازيلي قوله إن هذه المساعدات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد لأنها تتحول إلى دين كبير على البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب البرازيلي، أرتور ليرا، للصحفيين في وقت سابق اليوم الخميس إنه حث وزير الاقتصاد باولو جوديز على أن يقدم للبرلمان بديلا مجديا ليحل محل المنحة النقدية التي تقدمها الحكومة للمواطنين في خضم جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ليرا أن على جوديز إيجاد حل فوري لأزمة المساعدات الحكومية النقدية للمواطنين في ظل استمرار الجائحة.

ونقلت بلومبرج عن رئيس مجلس النواب قوله إن الموقف قد صار حرجا بين السكان ويجب إيجاد بديل.

وأضاف ليرا أن قوانين الطوارئ والميثاق الاتحادي مهمة لتنظيم الميزانية والمحافظة على قواعد الحد من الإنفاق العام.

كانت الخزانة العامة في البرازيل طالبت أواخر الشهر الماضي باستئناف تطبيق خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى الرامية إلى زيادة متوسط زمن الاستحقاق للدين العام البرازيلي.

ووفقا لتقديرات الخزانة العامة، فإن إجمالي الدين العام الاتحادي للبرازيل سيصل خلال العام الحالي إلى ما بين 6ر5 و9ر5 تريليون ريال (035ر1 تريليون و091ر1 تريليون دولار) مقابل 5 تريليونات ريال بنهاية العام الماضي.

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