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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صور عيد الحب 2021.. Happy Valentine's Day

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:21 ص
جريدة الدستور
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ننشر لكم أحدث صور صور عيد الحب 2021 Happy Valentine's Day بعد بحث مكثف عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خاصة ويفصلنا يومان فقط على عيد العشاق والأحباب والأزواج والخطاب، أيضا لكي يعبرون لأحبائهم عن مدى حبهم في ذلك اليوم من تعايش بالمحبة والجمال.

رسائل عيد الحب 2021.. Happy Valentine's Day

14 فبراير هو موعد يوم الفلانتين 2021، حيث يتبادل الأحبة والمخطوبين والعشاق والأقارب وجميع المواطنين في هذا اليوم رسائل منها: 
1 - كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت معايا، كل سنة وأحنا مع بعض، أنت عالمي، كل عام وأنت لي.
2 - كل عام وأنت حبيبي.
3 - لن أقول عيد حب سعيد، لكن سأقول أنت الحب لكل عيد.
4 - عندي القلب وعندك دقاته، عندي جسد وعندك حياته، عندي الحب وعندك عيده.
5 - أحبك يا روح قلبي.
6 - أُرسل لك همسة حب تغني لك، مع لهفة قلبي التي تناديلك، وبعيد الحب تهنيك، كل عام وحبك الأجمل.
7 - وكل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني، وأغلى الناس سميتك، وبنص قلبي خليتك، وبنظر عيني حطيتك، وبرسائل عيد الحب هنيتك.

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