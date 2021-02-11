إيبارشية ملوي تبث فعاليات اجتماع السيدات «أونلاين».. اليوم

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، اليوم الخميس، فعاليات اجتماع السيدات بالكنيسة المرقسية "مقر المطرانية" عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وشارك القس تواضروس سمير في فعاليات الاجتماع، بحضور عدد محدود من سيدات الإيبارشية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.