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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية ملوي تبث فعاليات اجتماع السيدات «أونلاين».. اليوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:19 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، اليوم الخميس، فعاليات اجتماع السيدات بالكنيسة المرقسية "مقر المطرانية" عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".

وشارك القس تواضروس سمير في فعاليات الاجتماع، بحضور عدد محدود من سيدات الإيبارشية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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