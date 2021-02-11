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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو بلبيس» تؤكد أهمية التسويق الإلكتروني للمنتجات المحلية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:15 م
التسويق الإلكترونى
التسويق الإلكترونى
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، على أهمية التسويق الإلكتروني لمنتجات المصانع والشركات المحلية.

وأضاف الغزالي لـ«الدستور» أن أغلب بلدان العالم المتقدمة معتمدة على التسويق الإلكترونى، فهو بمثابة النافذة لعرض أحدث المعلومات والأخبار عن الاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الموضوع، لذلك تم اعتزام أنشاء منصة إلكترونية.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إلى أن فكرة انشاء منصة إلكترونية تتماشي مع رغبة فتح أسواق جديدة للمنتج المصري داخل مصر وخارجها.

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