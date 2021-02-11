«مستثمرو بلبيس» تؤكد أهمية التسويق الإلكتروني للمنتجات المحلية

أكد المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، على أهمية التسويق الإلكتروني لمنتجات المصانع والشركات المحلية.وأضاف الغزالي لـ«الدستور» أن أغلب بلدان العالم المتقدمة معتمدة على التسويق الإلكترونى، فهو بمثابة النافذة لعرض أحدث المعلومات والأخبار عن الاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الموضوع، لذلك تم اعتزام أنشاء منصة إلكترونية.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إلى أن فكرة انشاء منصة إلكترونية تتماشي مع رغبة فتح أسواق جديدة للمنتج المصري داخل مصر وخارجها.