تنسيقية الأحزاب تهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: يستحق لقب نادي القرن

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، النادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2021.وقالت تنسيقية الأحزاب في بيان لها: «نتقدم بخالص الشكر والامتنان للنادي الأهلي، نادي القرن ومصدر سعادة المصريين على تشريفه لمصر وتتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية، ونتمنى استمرار النادي في إحراز البطولات ليظل دائمًا سفير الكرة المصرية».يذكر أن فريق الأهلي توج بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.