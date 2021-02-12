«سوبرجيت» تواصل تعقيم وتطهير الأوتوبيسات (صور)

أعلنت وزارة النقل عن مواصلة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبرجيت»، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، أعمال تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.وأكدت وزارة النقل، اليوم، إن الشركة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وتشدد على عدم استقلال الركاب للأوتوبيسات دون ارتداء الكمامة ومن يخالف ذلك يمنع من الركوب وذلك للحفاظ على سلامة الركاب.