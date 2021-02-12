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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:13 ص
جريدة الدستور
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الجمعة ١٢-٢-٢٠٢١، وذلك في الوجه القبلي، وأيضًا البحري، خاصة في ظل ارتفاع مؤشر البحث «جوجل» عن مواعيد القطارات، ولديكم كافة التفاصيل خلال التقرير التالي:

مواعيد القطارات اليوم في الوجه القبلي

قطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 1:10 مساء.

قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 06.30 صباحًا.

قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 12 ظهرًا.

قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه من القاهرة الساعة 1 ظهرًا.

قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط موعد قيامه من القاهرة الساعة 1:30 ظهرًا.

قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 4 عصرًا.

قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 5:15 مساء.

قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه من القاهرة الساعة 5:45 مساء.

قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 7 مساء.

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 8 مساء.

قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 9 مساء.

قطار رقم 890 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 11:30 مساء.

قطار رقم 977 الأقصر القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 1:10 صباحًا.

مواعيد قطارات الوجه البحري


قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 5 صباحًا.

قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه من الإسكندرية الساعة 6 صباحًا.

قطار رقم 905 القاهرة الإسكندريةVIP مباشر موعد قيامه من القاهرة الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 12.30 ظهرًا.

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