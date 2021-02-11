بحضور «أوسة».. لقاء الخميسي تتألق بحفلتها في ساقيه الصاوي

بدأت الفنانه لقاء الخميسي حفلتها بساقية الصاوي بأغنية آخر أيام الصيفية للنجمه فيروز، وذلك في تواجد جماهيري كبير نوعا ما بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.وقامت الخميسي بتقديم عدد كبير من الأغنيات المتنوعة لعدد من المطربين من ضمنهم القديره فيروز النجم فضل شاكر والكينج محمد منير، حيث قامت بغناء "اسمر يا اسمراني" لزوجها حارس المرمى عبد المنصف الشهير بـ "أوسة"، الذي تواجد خلال الحفل دعما لزوجته.وقامت إحدى الفتيات المتواجدة في الحفل بإعطاء الخميسي للوحة قامت برسمها لها، وسط تصفيق كبير من الحضور، وبعدها اختتمت الحفل بأغنية علي صوتك للكينج محمد منير.