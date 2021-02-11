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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المستثمرين»: الحكومة أعدت خططًا عظيمة للقطاعات الاقتصادية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:22 م
الاتحاد المصري لجمعيات
الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين
أسماء إبراهيم
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ثمن المهندس محمد عمر عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أبورواش الصناعية، دور الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في النهوض بالاقتصاد المحلى بجميع قطاعاته سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية.

وأضاف عمر لـ«الدستور» أن الحكومة أعدت خطط عظيمة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن انجازاتها في تطوير البنية التحتية والعمل على تدشين المدن الجديدة والمجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات، والتي أدت إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أبورواش الصناعية، أن الصناعة شهدت حالة من الركود خلال الجائحة الأولى من وباء كورونا، مضيفًا أن تأثير كورونا على مصر لم يكون كبير مثل باقي الدول، وذلك يرجع إلى فضل الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي المصري أثناء الجائحة.

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