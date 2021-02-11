اتحاد المقاولين يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال تكميلية بأخميم الجديدة

طرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقصة لتنفيذ أعمال زراعة وتشجير دلتا المدخل الشمالى الغربي والجزيرة الوسطي للمدخل الشمالى الغربي لمدينة أخميم، حيث يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا.وأوضح مقاولي التشييد أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين إحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى بأسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 80 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف: «ستعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة يوم الخميس الموافق 11 مارس بمقر الجهاز بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة يوم الخميس الموافق 25 مارس المقبل»، لافتًا إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة لشركة المقاولات المتخصصة فى الأعمال التكميلية وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.