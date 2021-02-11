رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«فورمولا 1» تجمد تطوير المحركات في خطوة تدعم رد بول

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:46 م
فورمولا
فورمولا
وكالات
طباعة
صوّتت فرق بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات والصانعون بالإجماع على إنهاء التطوير في المحركات الحالية بعد هذا الموسم في خطوة تمهد الطريق لرد بول لمواصلة استخدام وحدات طاقة من تصميم هوندا.

وستترك هوندا الرياضة في نهاية 2021 وقال رد بول إن استخدامه محركات الشركة اليابانية بعد ذلك يعتمد على "التجميد" لأنه لا يمكنه تحمل تكلفة تطوير المحركات.

ومن المنتظر تقديم الجيل الجديد لمحركات فورمولا 1 في 2025.

وأشاد الاتحاد الدولي للسيارات بالتصويت خلال اجتماع افتراضي لفورمولا 1 واعتبره "تطورا بارزا في الرياضة يعكس وحدة الصف وروح التعاون بين الاتحاد الدولي وفورمولا 1 والفرق".

وستشهد فورمولا 1 تغييرات كبيرة في اللوائح العام المقبل ستهز الرياضة التي يسيطر عليها مرسيدس منذ الاستعانة بمحركات توربينية مكونة من ست اسطوانات في 2014.

كما أكد الاتحاد الدولي أن البرتغال ستحجز المقعد الثالث الفارغ في جدول فورمولا 1 هذا العام والذي تركته فيتنام.

وأوضح "النية لدى فورمولا 1 سد الفراغ بإقامة سباق في البرتغال في المواعيد المحددة بالفعل في الجدول والاتفاق النهائي رهن التعاقد مع المروجين".

موضوعات متعلقة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

أيام زمان

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

«قصة صورة» تجمع توفيق الحكيم ونور الشريف في «عصفور الشرق»