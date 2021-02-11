«فورمولا 1» تجمد تطوير المحركات في خطوة تدعم رد بول

صوّتت فرق بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات والصانعون بالإجماع على إنهاء التطوير في المحركات الحالية بعد هذا الموسم في خطوة تمهد الطريق لرد بول لمواصلة استخدام وحدات طاقة من تصميم هوندا.وستترك هوندا الرياضة في نهاية 2021 وقال رد بول إن استخدامه محركات الشركة اليابانية بعد ذلك يعتمد على "التجميد" لأنه لا يمكنه تحمل تكلفة تطوير المحركات.ومن المنتظر تقديم الجيل الجديد لمحركات فورمولا 1 في 2025.وأشاد الاتحاد الدولي للسيارات بالتصويت خلال اجتماع افتراضي لفورمولا 1 واعتبره "تطورا بارزا في الرياضة يعكس وحدة الصف وروح التعاون بين الاتحاد الدولي وفورمولا 1 والفرق".وستشهد فورمولا 1 تغييرات كبيرة في اللوائح العام المقبل ستهز الرياضة التي يسيطر عليها مرسيدس منذ الاستعانة بمحركات توربينية مكونة من ست اسطوانات في 2014.كما أكد الاتحاد الدولي أن البرتغال ستحجز المقعد الثالث الفارغ في جدول فورمولا 1 هذا العام والذي تركته فيتنام.وأوضح "النية لدى فورمولا 1 سد الفراغ بإقامة سباق في البرتغال في المواعيد المحددة بالفعل في الجدول والاتفاق النهائي رهن التعاقد مع المروجين".