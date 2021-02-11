«بعد تصريحات الصحة حول إصابات كورونا».. رسالة وزير التعليم لأولياء الأمور

تساءل العديد من أولياء الأمور حول هل سيتم تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول؟ وهل هناك توجهات أخرى لدى وزارة التربية والتعليم بديلة لعقد الامتحانات بشكلها الطبيعي في المدارس؟ بعد تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أواخر أبريل المقبل.وأجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هذه التساؤلات في تصريح لـ"الدستور" بشأن عقد الامتحانات، قائلا: "موعدنا الأحد ١٤ فبراير إن شاء الله، وسنعلن عن جميع التفاصيل بشأن الامتحانات".من المقرر، أن يعلن الدكتور طارق شوقي، التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الأحد المقبل، بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.