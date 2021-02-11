وصول 49 ماكينة غسيل كلوي لمديرية الصحة بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وصول 49 ماكينة غسيل كلوى دعمًا من صندوق تحيا مصر لوزارة الصحة، مشيدًا بالدور الوطني لصندوق تحيا مصر في تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة، خاصة في قطاع الصحة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي ورعاية مرضى الفشل الكلوي.أوضح وكيل صحة الغربية أن المديرية استلمت 49 ماكينة غسيل كلوى مقدمة من وزارة الصحةوتم تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة بتوزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم، مؤكدا أن الماكينات الجديدة إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة التي ستساهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي.أشارت الدكتورة سهير صبري، مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية، إلى أن هذه الماكينات تعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى وتم توزيعها على 11 مستشفى عام مركزي ومركز غسيل كلوي بالمحافظة وفقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز الغربية.