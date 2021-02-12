تردد قناة الأهلى الجديد HD على نايل سات 2021

وبتلك الخطوات السابقة يستطيع المواطن تنزل قناة الأهلي وفقا لأخر تحديث للتردد 2021، حيث أنها تقدم مضمون ومحتوى إعلامى متميز، من أجل جذب وتكوين أكبر قعدة جماهيرية فى مصر وعلى مستوى الوطن العربى ككل، ويستمتع ويشاهد المواطن كل المباريات التي تذعها المحطة بأفضل صوت وصورة، بجودة عالية hd.