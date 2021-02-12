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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

تردد قناة الأهلى الجديد HD على نايل سات 2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:06 ص
جريدة الدستور
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» تقرير عن تردد قناة الأهلي الجديد HD على نايل سات 2021، وفقا لأخر التحديثات، وتعتبر قناة الأهلي محطة من أفضل القنوات المتخصصة في الشأن الرياضي، التي تذيع مباريات كرة القدم للنادي الأهلي، وأيضا مباريات الأندية الأخرى، وتتميز القناة بأنها يتابعها عدد كبير جدا من مشجعي كرة القدم، والنادي الأهلي، وتعرض القناة من خلال برامجها صفقات اللاعبين، وأخبار الفرق، والأندية، ولديكم كافة المعلومات عن تردد القناة وفقًا للتردد الجديد لعام ٢٠٢١، وبجودة عالية HD.

تردد قناة الأهلي الجديد HD على نايل سات 2021

تخاطب قناة الأهلي كل المشاهدين بمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى أنها تقدم محتوى متطورًا على شاشة التليفزيون، وتبث القناة مختلف المباريات الرياضية المصرية، وتعرض المحطة من خلال برامجها أهم الاستديوهات التحليلية قبل وبعد المباريات، وأهم تشكيلات الفرق، ولتنزيل القناة على القمر الصناعى النايل سات، يرجى اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المواطن الذي يريد تنزيل المحطة، الدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويقوم بالضبط الهوائي، ويتم البحث على القناة من خلال التردد وهو ١١٧٤٧، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر "أفقي"، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 34.

- يقوم المواطن بالضغط على كلمة بحث للوصول إلى القناة، ثم يقوم نظام الريسيفر بتنزيل تردد قناة الأهلي الجديد HD على نايل سات 2021.

- ويستطيع المواطن الذي يشاهد برامج القناة، الاستمتاع بكل المباريات والاستديوهات التحليلية، التي تذاع بالمحطة على مدار 24 ساعة.

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وبتلك الخطوات السابقة يستطيع المواطن تنزل قناة الأهلي وفقا لأخر تحديث للتردد 2021، حيث أنها تقدم مضمون ومحتوى إعلامى متميز، من أجل جذب وتكوين أكبر قعدة جماهيرية فى مصر وعلى مستوى الوطن العربى ككل، ويستمتع ويشاهد المواطن كل المباريات التي تذعها المحطة بأفضل صوت وصورة، بجودة عالية hd.

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