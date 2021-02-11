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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:44 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدى صحة القرار المنسوب لمجلس الوزراء المتداول على فيس بوك، والذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وتأجيل الامتحانات بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

عبر الوزير، عبر جروب يوميات المعلم المصري، عن استيائه من استمرار الجدل المثار حول هذا الخبر المزيف قائلًا: تم التكذيب عشرات المرات يا جماعة.

وشدد الوزير، على تكذيب الخبر قائلا: لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء والذي زعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيًا.

من المقرر، أن يعلن الوزير، كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الأحد المقبل، بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

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