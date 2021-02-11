الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد الفوز ببرونزية بطولة العالم للاندية.واستقبل الخطيب لاعبيه عند صعودهم للمدرج المخصص لهم، لمتابعة نهائي مونديال الأندية بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي، وهنأهم بالميدالية والفوز علي بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.ونجح الأهلي في تكرار إنجاز 2006 بالفوز بميدالية برونزية بعد عودته من جديد للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية عقب غياب دام 7 سنوات.وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ‏التي أقيمت اليوم على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.‏