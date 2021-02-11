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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: التعاون بين أعضاء النواب والسلطة التنفيذية يحقق حياة كريمة للمصريين

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:57 م
حياة كريمة للمصريين
حياة كريمة للمصريين
محمد الشريف - إسلام نصير
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التقى اليوم أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، باللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بديوان عام المحافظة.

وأوضح أحمد فتحي أنه خصص كلمته خلال الاجتماع مع محافظ القاهرة للحديث عن المشكلات والاقتراحات منها المطالبة بوضع خطة واضحة بخصوص إنشاء الكباري، الأكشاك التي تضررت نتيجة إعادة هيكلة الشوراع بالإضافة إلى عملية توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة عزبة العرب بمدينة نصر، وكذلك ضرورة إنشاء عدد من كباري المشاه بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة لتيسير عملية عبور المواطنين وتفادي حالات الوفاة نتيجة حوادث الطرق وضرورة وضع خطة تنمية لمنطقة عزبة العرب بحي مدينة نصر أسوة بمنطقة عزبة الهجانة.

واستعرض أهمية الربط بين الأنشطة الطلابية ومشاريع المحافظة المختلفة للاستفادة من أفكار الشباب وطاقاتهم والذي بالتأكيد سيؤثر إيجابيا على العاصمة ومرافقها ويضيف لها بريقا خاصا نتيجة أفكار الشباب الحديثة وسعيهم الدائم لتحسين الخدمات، وَكذلك العمل على تفعيل مبدأ "اتفاق مستوى الخدمة" ويأتي من ضمن أهدافه وضع توقيتات محددة لتقديم الخدمة أو حل المشكلة، وناشد بأهمية توفير فرص للتدريبات الصيفية لأبنائنا من الأنشطة الطلابية بالمحافظة وأجهزتها ولإعطائهم الفرصة كاملة في عرض أفكارهم وكيفية تفعيلها على أرض الواقع.

واختتم فتحي كلمته بأهمية التكامل بين أعضاء مجلس النواب والسلطة التنفيذية لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

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