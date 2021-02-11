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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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صحة الغربية تواصل تطعيم الأطقم الطبية بجرعات لقاح كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:32 م
تطعيم الأطقم الطبية
تطعيم الأطقم الطبية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تابعت صحة الغربية، تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات العام، وتم تدشين فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات منذ عدة أيام، بعد إعطاء إشارة البدء بتنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

أضاف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه حتى اليوم، تم تسجيل نحو 164 فردًا من الأطقم الطبية من بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، تنظيم مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

أوضح أن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات ثم العاملين بمختلف المستشفيات وأن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مطالبًا المواطنين بعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ حفاظًا على جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

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