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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير لقاحات كورونا إلى 21 دولة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:23 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الخميس، إنها وافقت حتى الآن على جميع طلبات تصدير لقاحات كوفيد-19، التي تشمل التصدير إلى بريطانيا والولايات المتحدة واليابان ودول خليجية عربية، وذلك منذ أن أنشأت آلية لمراقبة تداول اللقاحات.

وذكرت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي منح 37 ترخيصًا إجمالا لتصدير اللقاحات إلى 21 دولة في الفترة بين 30 يناير والعاشر من فبراير، ولم تحدد أرقاما لعدد الجرعات التي يتم تصديرها من مصانع في الاتحاد.

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إن الصادرات منذ نهاية يناير تتعلق فقط بلقاحي شركتي فايزر ومودرنا.

والدول التي تسلمت لقاحات كوفيد-19 التي تم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي منذ 30 يناير هى: (أستراليا والبحرين وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور واليابان والكويت وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وسلطنة عمان وبنما وقطر والسعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

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