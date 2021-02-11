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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن كفر الشيخ يكشف غموض مقتل سيدة قلين

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:59 م
أمن كفر الشيخ
أمن كفر الشيخ
عمرو الشامي
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نجحت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، الخميس، فى كشف غموض مقتل سيدة خنقًا، وسرقة مصاغها الذهبي فى مدينة قلين، وتمكنت من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، لمروره بضائقة مالية.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «أ.ع.ا»، 77 سنة، عالمعاش، ومقيم بمدينة قلين، بأنه أثناء عودته من صلاة الفجر بالمسجد المجاور لمنزله، فوجئ بشخص يدفعه للأمام خارجًا من منزله واعتداؤه على زوجته واكتشافه سرقة مصوغاتها الذهبية.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث بقيادة المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين ومعاونيه، لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، العثور علي جثة «م.ا.أ.ش»، 48 سنة، ربة منزل، مسجاه بأرضية حجرة النوم، ترتدي كامل ملابسها، وسلامة منافذ المنزل، ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة غويشتين ذهب.

على الفور شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونيه، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وتركزت جهوده فحص المترددين علي المجني عليها وبيان وجود أي خلافات بينها وآخرين قد ترتقي للقتل.

توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، جار المجني عليها ويدعي «ي.م.أ.ع»، 25 سنة، عاطل، ومقيم بحي المرج بمحافظة القاهرة، وذلك نظرًا لمروره بضائقة مالية، ولاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة، وجري تحديد مكانه في أحد الأحياء بمحافظة القاهرة.

كشفت التحريات أن المتهم يسكن بمنزل شقيق زوج المتوفاة منذ 4 أشهر، وكان يرصد تحركات المجني عليها وزوجها، خاصة بعد معرفته بحالتهم المادية ميسورة، ومروره بضائقة مالية.

انطلقت مأمورية بقيادة المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم بمحل اختبائه وسط دهشته، وبحوزته المشغولات الذهبية «غويشتين».

بمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وقرر قيامه بالصعود إلى شقة المجني عليها، مستغلًا خروج زوجها إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وقام بفتح الباب عن طريق مفتاح موضوع بالخارج لحين عودة الزوج إلى منزله، وفور شعورها بوجوده عاجلها بأن أطبق علي أنفاسها بكلتا يداه، فأحدثت إصابتها التي أودت بحياتها في الحال، واستولى على غويشتين ذهبيتين خاصة بالمجني عليها، وفوجئ بقدوم زوجها من الخارج فدفعه بكلتا يداه، وفر هاربًا.

مع نهاية اعترافاته، تحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 861 لسنة 2021 إداري مركز شرطة قلين، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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