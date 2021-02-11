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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمات الإغاثة تحث مصنعي اللقاحات الألمان على تبادل الأبحاث

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:48 م
جريدة الدستور
وكالات
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حث تحالف من منظمات المعونة وحقوق الإنسان شركات الأدوية الألمانية على مشاركة أبحاثها من أجل تمهيد الطريق أمام الإنتاج العالمي للقاحات "كوفيد-19".

وحثت منظمات من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود وأوكسفام الشركات على التخلي عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها خلال الجائحة وجعل أبحاثها في متناول الشركات الأخرى، وذلك في رسائل مفتوحة اطلعت، اليوم الخميس، كما دعت الرسائل الموجهة إلى المصنعين كيورفاك وبيونتك إلى تزويد البلدان الفقيرة بجرعات لقاح كوفيد-19.

وقالت إليزابيث ماسوت من منظمة أطباء بلا حدود: "لا يمكن أن تضطر البلدان الفقيرة إلى الانتظار سنوات لحماية فئاتها المعرضة للخطر بينما تتمكن البلدان الغنية بالفعل من تطعيم معظم سكانها".

أشارت المنظمات الـ20 إلى أن كلا من كيورفاك وبيونتك قد تلقتا مئات الملايين من اليوروهات من التمويل الحكومي وسلطت الضوء على مسؤوليتهما عن مشاركة لقاح كوفيد-19 مع الآخرين.

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