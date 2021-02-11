مرثا محروس تستعرض مشكلات القاهرة مع المحافظ

التقت اليوم النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ضمن لقاءه مع النواب الجدد.واستعرضت مرثا محروس عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من المشاكل الموجودة في أغلب أحياء القاهرة وخاصة مشكلة تراكم القمامة وأهمية عرض رقم الخط الساخن للهيئة على وسائل الإعلام لتسهيل وصول شكاوى المواطنين بشأن تراكم أكوام القمامة.وناشدت مرثا محروس عن أهمية استغلال وتطوير مجمعات المدارس الموجودة لتكون فرصة لاستيعاب العديد من طلاب المدارس دون تكدس يمنع الطلاب من التواجد بشكل أمن ومناسب.وأشادت مرثا محروس أثناء كلمتها عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يعكس أهمية التعاون مع الجهات التنفيذية لما فيه صالح المواطنين وطالبت سيادة المحافظ بضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات المثمرة ووعد بذلك لمساعدة النواب، بخاصة الشباب على الوصول لأفضل الحلول التي تصب في صالح المواطن المصري.