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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص «الدوبامين» في المخ

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:06 م
الدوبامين
الدوبامين
إسلام جمال
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«الدوبامين» مادة كيميائية توجد بشكل طبيعي في الجسم، حيث يلعب دورًا في التحكم في حركات الشخص فضلًا عن استجاباته العاطفية إذ تتأثر وظائف الدماغ الحيوية التي تؤثر على الحالة المزاجية، النوم، الذاكرة، التعلم، التركيز.

ويعتبر نقص مستوى هرمون الدوبامين لأسباب متعددة تبدأ ظهور علامات الاكتئاب كاستجابة طبيعية للحالة المزاجية التي يتحكم فيها الهرمون المسبب للسعادة، وفقًا لما ذكره موقع «هيلث لاين» الطبي.

أعراض نقص الدوبامين:
يرتبط نقص الدوبامين بظهور الاكتئاب لكن لا يزال الباحثون يبحثون في هذا الارتباط المعقد، وتختلف أعراض نقص الدوبامين على السبب الأساسي لنقصه سواء كان نفسي أو جسدي، وتتضمن أعراض الحالات المتعلقة بنقص هرمون الدوبامين والاكتئاب على النحو التالي:

آلام وأوجاع:
تتضمن بعض علامات وأعراض الحالات المتعلقة بنقص الدوبامين والاكتئاب تقلص العضلات أو التشنجات مع التعب الشديد والألم غير المبرر في جسم الإنسان.

فقدان أو زيادة الوزن:
يتحول الأشخاص الذين يعانون من نقص الدوبامين إلى الأطعمة المسكرة المعززة للسعادة والتي تحرر الدوبامين كشكل من أشكال التعويض نظرًا لانخفاض قدرتهم على المتعة، ولأنهم يفقدون القدرة على الرضا فإنهم يأكلون بكميات أكبر أملا في الحصول على هذا الرضا مما يؤدي لزيادة وزنهم.


اضطراب النوم:
لنقص الدوبامين والاكتئاب علاقة بمشكلات واضطرابات النوم، فمعروف أن هذا النقص يحد من نشاط الدماغ والسلوك المرتبط بالنوم الهادئ أو الأحلام.

انخفاض الحماس والشغف:
يرتبط نقص الدوبامين والاكتئاب بانخفاض الدافع والحافز لأنه عندما يتم إفراز الدوبامين بكميات كبيرة، يتولد شعورًا بالسعادة والمكافأة مما يحفزك على الإنجاز، أما المستويات المنخفضة من الدوبامين تؤدي لهبوط نفسيتك مما يؤدي لقلة حماسك وبالتالي قلة إنجازك.

عدم القدرة على التركيز:
الدوبامين والاكتئاب يؤثران على تركيزك دون أدنى شك، لأن الدوبامين ناقل عصبي يحث دماغك على القيام بالأشياء، وهذا هو السبب الرئيسي وراء قدرتك على التركيز.

تقلب المزاج:
تظهر أحدث الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين نقص الدوبامين والاكتئاب المتمثل في المزاج المتقلب، بين الهدوء والطاقة المنخفضة تماما والسلوك العدواني الذي قد يكون ناتجا عن مشاعر الإحباط أحيانا وضغوط الآخرين.


الحزن دون داع:
الشعور بالحزن أو البكاء لسبب غير مفهوم من أعراض نقص الدوبامين والاكتئاب المتصل بهذا الحزن هو عبارة عن شعور مستم باليأس، لوم الذات، وتأنيب الضمير دون أدنى سبب واضح.

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