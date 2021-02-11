عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا: بلدنا يحتاج إلى كفاءات وطنية نظيفة اليد

قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، بلقاسم قزيط، إن نتائج تصويت أعضاء الحوار السياسى الـ٧٥ فى جنيف تؤكد أن المستقبل فى ليبيا أصبح للاعتدال والاتزان، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسى الجديد، برئاسة محمد المنفى، على طرد المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.وأضاف «قزيط» أن انتخاب السلطة الانتقالية الجديدة، برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، يعد أمرًا مهمًا بالنسبة لكل ليبى، متمنيًا أن تكون السلطة الجديدة قادرة على تنفيد وعودها رغم صعوبة المرحلة الحالية التى تمر بها ليبيا.ولفت إلى أن رد الفعل الأجنبى على نتائج الحوار السياسى كان دبلوماسيًا، لكن ربما تكون هناك تحفظات لم تظهر بعد.وعن إمكانية حدوث أزمات جديدة، فى ضوء الخلافات حول المناصب السيادية وباقى أعضاء الحكومة الانتقالية، أشار إلى أن ليبيا لا تزال داخل عنق الزجاجة، ولن تخرج إلا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.وعن التحديات التى تواجه السلطة الانتقالية الجديدة، قال: «إذا استطاعت السلطة التنفيذية الجديدة نيل ثقة البرلمان والاستلام من حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، والحكومة المؤقتة، برئاسة عبدالله الثنى، فستكون على الطريق الصحيح».وأكد أن الفترة الانتقالية، التى تنتهى فى ديسمبر ٢٠٢١، غير كافية لتمهيد الأجواء السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية، لكن يتعين على السلطة الجديدة الحفاظ على تعهداتها.وتوقع استمرار التدخلات الخارجية فى ليبيا لفترة من الوقت، لكن تحت ستار، خاصة بعد وصول الرئيس الديمقراطى، جو بايدن، إلى السلطة فى الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد أن الحكومة السابقة كانت فاشلة وفاسدة بامتياز، وأن ليبيا تحتاج الآن إلى كفاءات وطنية نظيفة اليد.