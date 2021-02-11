السنوسى الحليق: مصر لها مواقف تاريخية مع شعبنا

شدد نائب رئيس قطاع النفط فى المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسى الحليق، على أن المجلس يؤيد نتائج تصويت الحوار السياسى فى جنيف، برعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا أهمية طرد الأتراك وجميع المرتزقة من الأراضى الليبية، وتوحيد الصفوف تمهيدًا لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية.وقال «الحليق» إن الحكومة الجديدة لا بد أن تستغل عمرها المحدود لدعم المصالحة وتجهيز الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأولويات هى تنحية الخلافات وتقريب وجهات النظر، وعودة جميع النازحين واللاجئين من دول الجوار لحل الأزمة.وأضاف أن ليبيا لا تعيش خلافًا أيديولوجيًا أو عرقيًا، بل خلافًا بين من يريدون السلطة والمال، مشددًا على أن ليبيا ليس بها مكان لمن يحمل أى أجندات خارجية أو متطرفة.وأشاد بالدور المصرى فى حل الأزمة الليبية، وقال: «مصر هى الأم، ولها مواقف تاريخية مع الشعب الليبى، فسبق أن احتضنته خلال فترات الأتراك والطليان، فضلًا عن أنها تسهم فى حفظ الأمن والأمان والاستقرار فى ليبيا».وعن دور المجتمع الدولى فى رعاية مخرجات الحوار السياسى، قال: «نريد أن يكون المجتمع ملتزمًا بهذا الاتفاق، وأن ينفذ بأدق ما فيه من تفاصيل لمصلحة الجميع ولمنطقة حوض البحر المتوسط بشكل خاص، لأنه إذا اختل الأمن والاستقرار بليبيا فلن تنعم منطقة شمال إفريقيا بالأمن، لأن ليبيا تضم ترسانة كبيرة من الأسلحة».