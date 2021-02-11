المتحدث باسم مشايخ ترهونة: جمع السلاح وتحرير القرار السياسى من الميليشيات أخطر المهام

■ بداية.. كيف تقيّم فعاليات الحوار السياسى الليبى فى جنيف؟



■ هل تعتقد أن انتخاب السلطة الانتقالية الجديدة يفتح باب التفاؤل أمام الحل النهائى للأزمة الليبية؟



■ ألا يعنى التوصل إلى اتفاق حول توزيع المناصب السيادية والتنفيذية أن ليبيا تجاوزت عنق الزجاجة سياسيًا وأمنيًا؟



■ فى تقديرك.. ما المهام التى يتعين على السلطة الجديدة التصدى لها؟



■ كيف يمكن التعامل مع التدخلات الخارجية فى الفترة المقبلة؟



■ ألا يمكن استغلال الفترة الانتقالية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وتلبية طموحات الشعب الليبى؟



اعتبر عبدالرحيم البركى، المتحدث باسم مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، أن قراءة المشهد الليبى بشكل دقيق تكشف عن أن الأمور ما زالت بعيدة عن التفاؤل، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار السياسى الليبى فى جنيف وما انتهت إليه من توزيع للحقائب فى السلطة التنفيذية الجديدة وتسمية المرشحين للمناصب السياسية، لا يعالج الأزمات الحقيقية فى ليبيا. وأوضح «البركى» أن التحدى الحقيقى والأكبر للسلطة الجديدة هو جمع السلاح وحل الميليشيات، وتحرير كامل القرار السياسى الليبى من التدخلات الخارجية وسلطة الميليشيات والعصابات، بالإضافة إلى عامل الوقت، خاصة أن الفترة المتبقية حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة فى ديسمبر لا تكفى لتحقيق الإنجاز وتلبية طموحات المواطن الليبى.- الحوار السياسى الليبى فى جنيف أحد السيناريوهات التى اتبعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وتم اللجوء إليه بعد فشل البعثة فى إنجاز الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، وعدم إنجاز الانتخابات الرئاسية التى تم الاتفاق عليها فى مواعيد سابقة، بالإضافة إلى فشلها فى عقد المؤتمر الجامع فى غدامس عام ٢٠١٩ نتيجة سوء التحضير.وكل هذا الفشل جاء بعد أن تغيرت مجريات الأحداث على الساحة الليبية، بحيث يصعب حسم الصراع المسلح لصالح أحد الأطراف، بالإضافة إلى انقسام الدول الكبرى فى مجلس الأمن على نفسها واختلافها فيما بينها باختلاف مصالحها، الأمر الذى تعطلت معه مصالح هذه الدول الكبرى فى ليبيا، لذا احتاجت هذه الدول إلى اتفاق ينهى حالة الحرب ويقود إلى تقاسم الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية فى ليبيا.وبناء على كل ذلك، تم التحضير لمؤتمر برلين فى يناير ٢٠٢٠، لإيجاد أرضية مشتركة للدول الراعية للصراع، وأخذت البعثة الأممية على عاتقها فتح المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية فى ليبيا، وشكلت فريقًا من الشخصيات الليبية لترتيب هذه المسارات.وكان أبرز نتائج اتفاق برلين التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وضرورة تثبيته، وقد تمكنوا من تحقيق ذلك على الأرض فى شهر يونيو ٢٠٢٠، بعد إقناع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بأن عدم الاتفاق أمر جد خطير على ليبيا عامة، وعلى الجيش الوطنى خاصة، لذا قدم «صالح» مبادرته التى تبناها العديد من الأطراف المحلية والدولية، والتى اتسقت مع مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.- أهمية حوار جنيف تنبع بالأساس من أهمية الأطراف الداعمة ورعاية البعثة الأممية، لكن النتائج يمكن أن نقول عنها إنه ليس بالإمكان أفضل مما كان.ولا أحب أن أكون متشائمًا أو متفائلًا تجاه النتائج، لكن رغم الاحترام لنتائج الحوار السياسى، والتقدير لبعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، وما توصلوا إليه، فإن أزمة ليبيا فى الأساس أزمة أمنية لا سياسية، وما حدث من تصويت وجولات لا يعالج المشكل الأمنى فى ليبيا، ويكفى أن أغلب المترشحين إلى مناصب السلطة التنفيذية الجديدة تخبطوا فى عرض برامجهم وإجاباتهم عن أسئلة البعثة، خاصة فيما يتعلق بحل الميليشيات وجمع السلاح وتأمين البلاد.- لا، فالأمر أخطر من ذلك، فالمشكلة ليست فى توزيع الحقائب، فكل الحقائب يمكن الاتفاق عليها، خاصة أن البعثة الأممية تضغط من أجل ذلك وتضع البرلمان الليبى فى وضع حرج، لأن الحكومة يمكن اعتمادها من لجنة الحوار السياسى التى نصبتها البعثة حَكمًا بالنيابة عن الليبيين، فى حال عدم موافقة البرلمان عليها.أما التحدى الحقيقى والكبير للسلطة الجديدة، فهو جمع السلاح وحل الميليشيات وتحرير كامل القرار السياسى من سلطة الميليشيات والعصابات والفساد، ومن يقرأ المشهد الليبى بشكل دقيق يعرف أن الأمور ما زالت بعيدة عن التفاؤل.- الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، وهناك ترحيب عام من الشارع الليبى بها، لأن الانقسام السياسى طيلة السنوات الماضية قد أهلك الحرث والنسل، وزاد من تدنى مستوى الخدمات وربما انعدامها، لكن التحدى الأكبر فى تقديرى هو عامل الوقت، فالأشهر العشرة المتبقية حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة لا تكفى للإنجاز، وأتمنى ألا تكون مجرد فترة لتقاسم التركة بين الأطراف المختلفة.وأرى أنه كان من الأجدر للمجتمع الدولى والبعثة الأممية ولجنة الحوار أن تذهب فى اتجاه التحضير للانتخابات الرئاسية حتى تجرى فى موعدها، وأن تدعم عمل اللجنتين الاقتصادية والعسكرية لإنجاز مهامهما، فلم تكن هناك ضرورة حقيقية لتشكيل حكومة لا تكفى مدتها لعقد أى اجتماعات مثمرة، وكان الأجدر تسمية حكومة تصريف أعمال، لا اختيار حكومة تكلف بمشاريع استراتيجية وتنموية.- التدخلات الخارجية أحد أخطر الملفات التى تواجه السلطة الجديدة فى ليبيا، خاصة أعضاء المجلس الرئاسى، ولا أظن أنهم سينجحون فى إغلاق الباب أمام هذه التدخلات، ليس لأنهم غير وطنيين، لكن لأن التركة ثقيلة والثمن المطلوب لاستعادة السيادة الوطنية ليس زهيدًا، والعمل على كبح جماح الدول المتنفذة فى الصراع الليبى بحاجة إلى ما يشبه الصدمة الكهربائية للمريض، لأن الدول تنظر لمن دعمته باعتبارها صاحبة جميل وستطلب الثمن.- إننى أشفق على كل من يتقلد منصبًا وهو يقصد الخير لوطنه فى مثل هذه الظروف، لكن لا بد أن نكون واقعيين، فأساس توزيع الحقائب فى السلطة الجديدة هو المحاصصة والترضية لا الكفاءة، وهذه مجرد معالجة مرحلية للوصول بالمجتمع إلى مرحلة الدولة المدنية الحقيقية.ورغم أن اتباع نهج المحاصصة والترضية لا يلبى حاجة الوطن للكفاءات إلا وفق الحد الأدنى، فإنه كان الخيار المتاح حتى لا نجد أنفسنا أمام انقسامات جديدة.ومن جانبى، أتمنى التوفيق للسلطة الجديدة، وليست لدىّ أى ملاحظات سلبية على الأسماء التى تم التصويت عليها، فكلهم ليبيون ولهم الحق فى قيادة المرحلة وتمثيل جميع الليبيين دون تمييز، وعليهم أن يسعوا بكل جد وإخلاص لمعالجة المشكلات التى يعانى منها المواطن الليبى.والأزمات التى يعانى منها الليبيون كثيرة، منها السجون التى تعج بمواطنين مسجونين دون ذنب، والتهجير القسرى فى الداخل والخارج، وغلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء ووباء كورونا والمستشفيات الخاوية من الأطقم الطبية، والإعلام الملىء بالعنف والكراهية والتخوين والإسفاف، بالإضافة إلى التعليم الذى لا تلبى مناهجه طموح البلاد فى التقدم، والذى لا يحظى بأى دعم أو مساندة، وفوق كل ذلك هناك سلاح خارج سلطة الدولة ومجموعات مسلحة تتحرك دون قانون رادع ولا جهة قادرة على ضبطها.