تركيا تتحدى المجتمع الدولي وتؤكد بقاء قواتها في ليبيا

أكدت رئاسة الجمهورية التركية، الخميس، أن قواتهم ستبقى في ليبيا طالما بقي اتفاقهم العسكري نافذا والحكومة الليبية تطلب ذلك، في مخالفة وتحد لاتفاق جنيف ونتائج الحوار السياسي الذي طالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، "سنبقى في ليبيا بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني ما دامت الحكومة الليبية تلتزمها وتطلب وجودنا"، وذلك حسب قناة "تي آر تي" التركية الحكومية.وشدد قالن على أنهم مستمرون في دعم الحكومة المؤقتة في ليبيا حتى الانتخابات المقبلة، مؤكدا بقاءهم في ليبيا بزعم وجود تخوفات لديهم من الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج كانت نقطة تحول تاريخية.