وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتردد حول اتجاه الوزارة للعودة لنظام الأبحاث لتقييم طلاب النقل بالفصل الدراسي الأول نظرا لما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.وأكد وزير التعليم في تصريح لـ«الدستور»، أنه ليس هناك توجه لإعادة الأبحاث نظرا لسوء التعامل معها، قائلا إنها لم تكن مقياسا عادلا للنجاح لأنها لا تقيس ما تعلمه الطالب في حالة الغش والاستعانة بالآخرين.وقال إن الثقافة الحالية للبعض لا يصلح معها فكرة الأبحاث خاصة وأنهم يسعون للنجاح بأي شكل دون وضع هدف تعليم الأبناء أمامهم، ما أدي إلى إفساد الموضوع برمته.وأضاف: «من العجب أن يطالبنا الناس بالأبحاث وكأنهم لا يخجلون من المطالبة بالنجاح بلا تعلم».