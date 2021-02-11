حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء في السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس 3 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كميات من حديد التسليح وأعمدة إنارة من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة السلام.وكانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم 2 عمود إنارة، مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة، كمية من أسياخ حديد التسليح، غطاء بالوعة صرف صحى وجميعها مجهولة المصدر.وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب المغافلة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.