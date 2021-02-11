رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء في السلام

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:00 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة السلام، بحبس 3 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كميات من حديد التسليح وأعمدة إنارة من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة السلام.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم 2 عمود إنارة، مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة، كمية من أسياخ حديد التسليح، غطاء بالوعة صرف صحى وجميعها مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب المغافلة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

الأهلى يتوج ببرونزية المونديال على حساب بالميراس بركلات الترجيح

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

«قصة صورة» تجمع توفيق الحكيم ونور الشريف في «عصفور الشرق»