مصرع مسن أثناء عبور الطريق الزراعى بالبحيرة

لقى مسن مصرعه، مساء الخميس، أثناء عبوره طريق مصر الإسكندرية- الزراعي أمام قرية دسونس بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوحمص يفيد بوفاة مسن أثناء عبور الطريق الزراعي، وبالفحص تبين وفاة حمد عبدالحليم مصطفي الديب، 60 سنة، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.