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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجلس الدولة يعقد اجتماعًا مع المفوضية الأوروبية عبر «فيديو كونفرانس»

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:51 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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عقد مجلس الدولة، اليوم الخميس، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المفوضية الأوروبية، وذلك بشأن نظام إدارة لوحات المعلومات الرقمية للمحاكم، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا.

افتتح الاجتماع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بحضور ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسكرتير عام المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا، وعدد من القضاة والخبراء الدوليين فضلًا عن عدد من قضاة ومستشارى مجلس الدولة المصري.

وتناولت المناقشات تعريف نظام برامج اللوحات المعلوماتية بالمحاكم وما يقوم به من تحليل للبيانات والإحصائيات، ومؤشرات للأداء، ودوره الهام في مساعدة متخذ القرار للوقوف على ما تحتاجه المحاكم من تطوير، سواء على المستوى الإداري، أو على المستوى الفنى، بما ينعكس بالإيجاب على عملية التقاضى برمتها.

وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة، على أهمية العمل المستمر على تطوير كافة الأدوات والوسائل التى تساهم في تبسيط إجراءات التقاضى، وتقليص زمنه، حتى يتمكن القاضى من العمل في بيئة مواتية تمتاز بالنظام واليسر وتجعله متفرغا لأداء رسالته السامية بعيدًا عن التعقيدات الإدارية واللوجيستية.

كما أكد حرص مجلس الدولة على سرعة إنجاز القضايا وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم دون تكبد أي عناء وبأسهل وأيسر السبل المتاحة، وفى أقصر الآجال الممكنة، وهو ما يسعى المجلس لتحقيقه دائما، وأن المشاركة في هذه الاجتماعات تساعد في التغلب على العقبات التى قد تواجه المتقاضين في سبيل الحصول على حقوقهم.

يأتى هذا الاجتماع في إطار التعاون بين مجلس الدولة والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة والذى يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والوقوف على أحدث ما وصلت إليه التجارب الدولية المقارنة في تطوير مرفق القضاء.

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