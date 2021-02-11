إحالة المتهمين بقتل حارس فيلا أثناء سرقتها بالقطامية للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين بقتل حارس فيلا أثناء سرقتها بالقطامية لمحكمة الجنايات، ووجهت لهم النيابة تهمة قتل المجنى عليه عبدالسلام.ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد.وأقر المتهمان إسلام.ش، حماده.ا والشهير بالجن، رضا.ع عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه أثناء سرقتهم فيلا يقوم المجنى عليه بحراستها.كما أقر المتهمون بأنهم عرضوا على المجنى عليه مبلغ مالى لتركهم يغادروا بالمسروقات، لكنه رفض وحاول الاستغاثة فقاموا بالتعدى عليه بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية يفيد بالعثور على جثة حارس فيلا، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.