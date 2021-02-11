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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تعلن استمرار الحجر الصحي الموجه حتى 7 مارس

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:04 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلن وزير الصحة التونسي فوزير مهدي، اليوم، أن اللجنة الوطنية العلمية قررت مواصلة العمل بإجراءات الحجر الموجه حتى 7 مارس المقبل.

وأوضح وزير الصحة التونسي - خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة للإعلان عن مستجدات الوضع الوبائي في البلاد - أن الأرقام المسجلة مؤخرا تشير إلى انخفاض وتيرة الإصابات والوفيات في تونس.

وأشار مهدي إلى أن تراجع عدد التحاليل اليومية لفيروس كورونا يعتبر مؤشرا إيجابيا لأنه يعود بالأساس إلى تراجع الطلب على إجراء التحاليل من قبل المواطنين في ظل تحسن الوضع الوبائي.

وأوضح وزير الصحة التونسي أن التحاليل الإيجابية لحاملي فيروس كورونا، انخفضت ب 20% حيث تجاوزت قبل عدة أسابيع 30%.

وقال مهدي إنه سيتم الإبقاء على قرار ضرورة قيام الوافدين من الخارج بحجر صحي إجباري لمدة 7 أيام وذلك لحماية التونسيين من إمكانية توافد السلالة الجديدة للفيروس.

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