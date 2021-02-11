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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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محافظات
مصرع طفلة غرقًا داخل بانيو منزلها بالبحيرة
الخميس 11/فبراير/2021 - 08:54 م
مصرع طفلة
البحيرة معوض هويدى
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