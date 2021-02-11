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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 3136 إصابة بكورونا في لبنان

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:12 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 331 ألفا و152 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 3866 حالة، في حين يرقد 927 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 294 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20706 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الواقع الوبائي الراهن يقتضي من المواطنين اللبنانيين الالتزام بإجراءات الوقائية على نحو جاد حتى يُمكن التخفيف من أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأشار الوزير حمد حسن – في تصريح له اليوم – إلى أن خطة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي سيصل إلى لبنان ابتداء من بعد غد السبت، تعتمد مجموعة من الأولويات للتلقيح، بحسب العمر ومستوى الخطورة، فضلا عن مجموعة من القطاعات التي ستُعطى الأولوية وفي المقدمها منها القطاع الصحي (الأطباء وأطقم التمريض والإسعاف) والمتقدمون في العمر ومن يعانون أمراضا مزمنة.

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