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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تؤكد دعمها لاستقرار منطقة شرق المتوسط

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:09 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
محمد عمر
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، دعم المملكة كافة الجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط وتكثيف المشاورات والتنسيق بين الشركاء لصون الأمن والسلم في الممرات البحرية الدولية.

جاء ذلك خلال مباحثات رسمية بين فيصل بن فرحان مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بأثينا، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجدد وزير الخارجية السعودي تأكيد المملكة على أهمية احترام سيادة الدول وحقوقها واستقلالها وسلامة أراضيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن المملكة تدين أي تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للدول بما يهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.

وتناولت جلسة المباحثات بين الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الجانبان نتائج اجتماع وزراء خارجية دول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط الذي استضافته اليونان.

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