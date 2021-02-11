السودان يدين الهجوم على مطار أبها السعودي

أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الحوثي الغادر الذي استهدف مطار أبها جنوب السعودية أمس.وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - أن السودان يعتبر "الهجوم الحوثي على مطار أبها عملا إرهابيا منافيًا للأعراف والقوانين الدولية ومهددًا لسلامة المدنيين".وأشارت الخارجية السودانية إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح - جليا - الخطر الذي تمثله المليشيات الحوثية على الأمن الإقليمي والدولي، مشددة على رفضها الكامل لكل أشكال العنف والإرهاب، الذي يهدد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ويقوض - بالتالي - الجهود الجارية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.وأعربت خارجية السودان عن أسفها لتكرار مثل هذه الهجمات على السعودية من طرف "مليشيات الحوثي"، وعن تضامنها الكامل ووقوف السودان إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وإستقرارها.ودانت استهداف "مليشيات الحوثي لمحافظة مأرب"، التي أطلقت عليها ثمانية صواريخ باليستية خلال اليومين الماضيين؛ مما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح.وأكدت أن "استمرار السلوك الإجرامي لمليشيات الحوثي سيؤدي لا محالة إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على "مليشيات الحوثي لوقف العدوان والتصعيد العسكري ووضع حد للجرائم التي ترتكبها هذه المليشيات في عموم اليمن".