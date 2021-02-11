الجزائر تشكر ألمانيا على الرعاية الطبية في رحلته العلاجية

أجرى الرئيس عبدالمجيد تبون اليوم الخميس اتصالا هاتفيا بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عبر له فيها عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها منذ وصوله إلى ألمانيا.يذكر أن الرئيس تبون يقوم حاليا برحلة علاجية في ألمانيا منذ 10 يناير الماضي.وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الخميس فقد عبر الرئيس الألماني عن تمنياته بدوام الصحة والعافية للرئيس تبون، والرقيّ والازدهار للشعب الجزائري.وقال البيان إن الرئيسين اغتنما هذه الفرصة لاستعراض سبل التعاون الثنائي وآفاق ترقيته في جميع المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما دعا الرئيس الألماني الرئيس تبون لزيارة رسمية لألمانيا، مشيرا إلى أن الرئيس تبون قبل الدعوة على أن يتم إعدادها بعد انتهاء الحالة الوبائية لفيروس كورونا.