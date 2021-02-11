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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن وأيرلندا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:17 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، هاتفيا مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سايمون كوفني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- اليوم الخميس، استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وعلى التضامن في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار.

كما بحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور وتنسيق الجهود من أجل إيجاد أفق حقيقي للتقدم نحو السلام الذي يؤكد البلدان أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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