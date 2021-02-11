الأردن وأيرلندا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، هاتفيا مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سايمون كوفني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والمستجدات الإقليمية.وأكد الوزيران -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- اليوم الخميس، استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وعلى التضامن في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار.كما بحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.واتفق الجانبان على استمرار التشاور وتنسيق الجهود من أجل إيجاد أفق حقيقي للتقدم نحو السلام الذي يؤكد البلدان أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.