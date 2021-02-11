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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأعلى للصوفية» يطالب بحل النزاع على زعامة العشيرة المحمدية وديًا

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:55 م
المجلس الأعلى للطرق
المجلس الأعلى للطرق الصوفية
كتب: عمرو رشدي
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انتهى المجلس الأعلى للطرق الصوفية، منذ قليل، من اجتماعه العاجل الذي حضره جميع أعضاء البيت الصوفي، وذلك للخروج بحل لأزمة العشيرة المحمدية الذراع الدعوية للطريقة المحمدية الشاذلية.

واتفق أعضاء الأعلى للصوفية على حل النزاع القائم على زعامة الطريقة وديًا بحيث يجتمع جميع الأطراف المتصارعين والمتنازعين على زعامة الطريقة المحمدية ويتفقون فيما بينهم على من يتولى مسئولية الطريقة حتى لا يكون هناك تدخل رسمي ونهائي من المشيخة العامة للطرق الصوفية، بحيث يتم فرض القانون على الجميع ويتم تنصيب شيخ جديد للطريقة بالقوة الجبرية رغما عن أنف الجميع.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن المجلس الأعلى وجميع أعضائه يسعون جاهدين إلى حل أزمة الطريقة المحمدية الشاذلية، وذلك من خلال طرح حل توافقي يرضى الجميع، ولذلك تم الاحتكام واللجوء إلى الحل الودي بحيث يجلس كبارات العشيرة وقاداتها لاختيار المناسب لقيادة هذا الصرح الصوفي الكبير، وإلا الاحتكام إلى القانون وتنصيب شيخ للطريقة.

وطالب "القصبى" كبارات العشيرة بتهدئة الرأي العام وعدم إشعال الفتنة في الشارع الصوفي، والاحتكام للعقل والجلوس على مائدة الحوار حتى لا تكون خلافات مستقبلية بين أبناء البيت الواحد.

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