عزاء علي حميدة بمنزل والده بمرسى مطروح لمدة 3 أيام

توفي صباح اليوم الخميس الفنان علي حميدة بعد صراع شرس مع مرض السرطان والذي وصل لمرحلته الرابعة، عن عمر يناهز الـ 55 عاما في مسقط رأسه بمطروح.وعلمت "الدستور" من مصدر قريب للراحل، أن أسرته تأخذ عزاءه بمنزل والده الكبير بمطروح، وذلك لمدة ثلاثه أيام كاملة.يذكر أن علي حميدة، أحد أبرز مطربي موسيقى جيل المصريين الذين ظهروا في عقد الثمنينات من القرن العشرين هو الذي أحدثت أغنيته الشهيرة "لولاكي" بقيادة موزع الموسيقى حميد الشاعري وفرقته بالعزف حين صدورها في عام 1988 ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل.