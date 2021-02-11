توفي وهو يقول الشهادة.. تفاصيل آخر 5 دقائق في حياة علي حميدة

كشف مصدر قريب من الفنان الراحل علي حميدة أن حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية كانت جيدة بشكل نوعي، إلا أنه تعرض صباح اليوم الخميس لوعكة صحية، جعلته يسرع إلى المستشفى بشكل عاجل.وقال المصدر، إن حميده توفي علي الفور عند وصوله للمستشفى بعدما وضع على جهاز الأكسجين مباشرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمرسى مطروح.وأكد المصدر أن الراحل كان يقوم بقراءة القرآن بشكل يومي وكان وقت نومه ومكوثه على سريره يرفع إصبعه للسماء ليتلو الشهادتين، حتى إن آخر لحظات عمره كانت على هذا الشكل.ويدفن المطرب الكبير غدا الجمعة عقب الصلاة، بمقابر العائلة بمرسى مطروح.