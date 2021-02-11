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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تثمن دور مصر البارز فى حفظ الأمن القومى العربى

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:58 م
عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني
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ثمن وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الدور البارز الذي تقوم به مصر في حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البحرين ومصر في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

وأعرب الزياني- خلال لقائه وزير الخارجية سامح شكري، وذلك على هامش انعقاد منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثينا باليونان- عن اعتزازه وتقديره لما تتسم به العلاقات بين البلدين من قوة ومتانة، حيث بحثا عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد شكري متانة العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيدًا بما وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين من تطور ونماء على كافة الصعد، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والازدهار.

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