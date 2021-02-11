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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: تركيب 5 محولات كهرباء وتأهيل المنازل بالمنيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:25 م
الدكتور جميل حلمي
الدكتور جميل حلمي
أميرة ممدوح
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توجه وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية إلى قرية الشيخ مسعود عقب زيارة قرية كفر المغربي بمحافظة المنيا.

تأتي الزيارة في إطار جولة الوفد الميدانية لمحافظة المنيا التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.

أوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة أن قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة والتي يبلغ عدد سكانها 23 ألف نسمة؛ يبلغ عدد التدخلات فيها 14 تدخل تشمل تركيب أسقف لعدد 73 منزل، وتركيب عدد 171 وصلة مياه 171، ومد شبكات مياه شرب، إضافة إلى إحلال كلي للوحدة الصحية بالقرية وتركيب عدد 145 عمود إنارة، فضلًا عن تركيب عدد 5 محولات كهرباء.

أشار حلمي إلى أن تكلفة المشروعات المنتهية تصل لـ33.5 مليون جنيه، وبتكلفة كلية لكل المشروعات 35 مليون جنيه.

تضمنت زيارات اليوم تفقد قرية كفر المغربي، التي تصل تكلفة المشروعات المنتهية به إلى 31.5 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى 63 مليون جنيه، كما زار وفد الوزارة قرية أولاد الشيخ والتي تبلغ استثمارات المشروعات المنتهية بها نحو 54.1 مليون جنيه.

كان وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قام أمس بزيارة قرى الشيخ عبادة، وجزيرة شيبا، والأمل بمحافظة المنيا، حيث تبلغ عدد التدخلات بقرية الشيخ عبادة 16 تدخل، وتبلغ تكلفة المشروعات المنتهية بالقرية نحو 28 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى نحو 80 مليون جنيه، كما تبلغ عدد التدخلات بقرية جزيرة شيبا 15 تدخل بتكلفة كلية نحو 77 مليون جنيه.

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