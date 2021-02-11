«الدستور» تحاور نجوم «ليالى الحب» فى الأوبرا

هانى شاكر:أسعى للارتقاء بمستوى الأغنية



كارول سماحة:سعيدة بالعودة لمسرح العظماء بعد 15 عامًا



على الحجار:مصر ستظل رائدة الفنون على مر الزمان



جنات:وافقت على المشاركة دون تردد.. واختفائى «غير مقصود»



أحمد جمال:سعيد بالتعاون مع كارول سماحة



أحمد سعد:حريص على تقديم جميع الألوان



إيناس عبدالدايم:الحضور 50% بسبب «كورونا».. وبث حفل مسجل على «يوتيوب»



مجدى صابر:نتخذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجميع



انطلقت سلسلة حفلات «عيد الحب»، التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بإقامة حفل للفنانين كارول سماحة وأحمد جمال.ومن المنتظر أن تستمر هذه الحفلات على مدار ٥ أيام متتالية، حتى الإثنين المقبل، بمشاركة ١٥ مطربًا وموسيقيًا من مصر وأنحاء الوطن العربى، وتقام كل منها فى الثامنة مساءً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا».ويتضمن جدول الحفلات: حفل النجمة المغربية جنات، اليوم الجمعة، وحفل النجم مدحت صالح، غدًا السبت، ثم حفل أمير الغناء العربى هانى شاكر، والنجم أحمد سعد، والمطربة مى فاروق، بعد غدٍ الأحد، وصولًا إلى الختام بحفل النجم الكبير على الحجار، الإثنين المقبل، وشهدت تذاكرها جميعًا إقبالًا كثيفًا ونفدت بشكل كامل، منذ بدء طرحها للجمهور فى أول فبراير الجارى، بـ٣ فئات هى: ١٠٠٠ و٧٠٠ و٥٠٠ جنيه.«الدستور» تلتقى فى السطور التالية كبار النجوم المشاركين فى حفلات «عيد الحب»، للتعرف على كواليس مشاركاتهم، ورأيهم فى عودة النشاطين الثقافى والفنى فى ظل «كورونا»، وغيرها من التفاصيلقال أمير الغناء العربى، هانى شاكر، إن علاقته بجمهور الأوبرا عميقة وثابتة، وإنه يسعى دائمًا لأن يكون رمزًا فنيًا هادفًا فى وطنه، ووصف الوقوف على مسرح الأوبرا بالحلم الذى يسعى إليه مطربو الوطن العربى.وأضاف «شاكر» أن حفلات الأوبرا تجعل المطرب يشعر بإحساس مختلف، لأن جمهور الأوبرا يتفاعل مع الغناء الجميل، ويحب استعادة الذكريات مع مطربيه المفضلين، مشيرًا إلى أنه يقوم بواجبه فى نقل التراث للأجيال الجديدة، وهى مسئولية يحملها جميع الفنانين الصادقين، من أجل الارتقاء بمستوى الأغنية العربية.أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها البالغة بالاحتفال مع جمهورها بعيد الحب، وعودتها للغناء فى الأوبرا بعد غياب دام أكثر من ١٥عامًا منذ مشاركتها فى العرض المسرحى الغنائى «آخر أيام سقراط»، الذى ألفه ولحنه منصور الرحبانى، وأخرجه مروان الرحبانى، وجسدت خلاله دور «تيودورا» أمام رفيق على أحمد الذى مثل دور سقراط، على المسرح الكبير، مؤكدة أن الأوبرا صرح فنى عريق أسهم فى بناء عمالقة وعظماء الغناء فى مصر والعالم العربى. وكشفت «كارول» عن أنها تُحضِّر لبرنامج فنى ضخم تقدمه لجمهورها بمشاركة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو محمد الموجى، يضم نخبة من أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، بالإضافة إلى باقة من أروع أغنيات التراث، مشددة على أن برنامج الاحتفال بعيد الحب على مسارح الأوبرا بوجه عام، يمثل إحدى وسائل القوى الناعمة التى تسهم فى الحفاظ على مكانة مصر فى العالم كله.أكد المطرب على الحجار أن مصر ستظل رائدة الفنون على مر الزمان، مشيرًا إلى أنه اتفق مع المايسترو مصطفى حلمى على تقديم مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل، خلال حفله المنتظر، فضلًا عن مجموعة من الأغانى التى قدمها على مدار مشواره الفنى.وقال «الحجار» إنه اعتاد على الوقوف على مسارح الأوبرا المختلفة، التى تعد منبرًا لمختلف الثقافات، ومتنفسًا فنيًا يليق بمصر، لأنها تحافظ على التراث الموسيقى الكبير وتعيد إحياءه، خاصة فى ظل الحالة المتدنية للساحة الغنائية حاليًا، لافتًا إلى أن دار الأوبرا هى المكان الوحيد الذى يحارب باستمرار من أجل دعم الغناء الجاد.ونوه بأن كثيرًا من المطربين اتجهوا لطرح الأغنيات «السنجل»، بسبب التغييرات الطارئة التى تمر بها سوق الإنتاج فى مصر التى جعلت من الصعب طرح ألبوم كامل، وأشاد «الحجار» بدور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التى تسعى جاهدة للتطوير فى ظل الظروف الحالية.شددت النجمة المغربية جنات على أن إقامة حفلات خاصة بـ«عيد الحب» فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد جاءت تأكيدًا على ريادة وأهمية الأوبرا فى إثراء الحياة الثقافية والفنية فى مصر والوطن العربى، مشيرة إلى الدور المهم الذى تلعبه الأوبرا فى نشر الفنون الجادة والارتقاء بالوعى الفنى لدى الجماهير، إلى جانب غرس القيم الجمالية، إذ إنها من أهم الأماكن التى تسهم فى تشكيل الوجدان.وكشفت «جنات» عن سر غيابها عن إقامة حفلات بالأوبرا لأكثر من ٧ سنوات، مؤكدة أن أى فنان يسعى للغناء على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، مضيفة: «لم أرغب فى الاختفاء عن ساحة الأوبرا، وعندما أتيحت الفرصة رحبت جدًا، وهذا بمثابة فخر وشرف كبير بالنسبة لى».وأشارت إلى أنها شاركت أكثر من مرة فى فعاليات الأوبرا، منها دورات مهرجان الموسيقى العربية وحفلات الليالى الصيفية، مختتمة: «البروفات الخاصة بحفل عيد الحب، المقرر له اليوم الجمعة، تتم برفقة المايسترو محمد الموجى، وسط إجراءات احترازية مشددة».ذكر الفنان الشاب أحمد جمال أن الأوبرا المصرية أسهمت فى تكوينه الفنى، ومنحته ثقلًا فنيًا، وغرست بداخله الاحترام وتقدير الفن، وهو ما يفتقده كثير من المطربين الموجودين على الساحة. وأضاف أن الأوبرا أتاحت له الفرصة لتقديم فن راقٍ، معربًا عن فخره لاختياره كى يشارك النجمة اللبنانية كارول سماحة فى أولى حفلات الأوبرا.وأشار إلى أن إدارة الأوبرا نجحت فى استقطاب جمهور كبير من الشباب، ما يؤكد أن الشباب لم يفقدوا الذائقة الفنية الراقية، وأنهم يستمتعون بمختلف ألوان الغناء. وعن حفله فى الأوبرا، قال إنه كان حريصًا على اختيار مجموعة من أغانيه الخاصة، بالإضافة إلى أغانى التراث التى يعتز بها، مشيرًا إلى أن أغنيته الجديدة «بحبك»، وهى رومانسية، من كلمات نورالدين محمد، وتوزيع محمد العشى، ومن ألحانه الخاصة.عبر النجم الشاب أحمد سعد، عن سعادته وفخره بالمشاركة فى فعاليات دار الأوبرا المختلفة على مدار العام، وعن سعادته بمنحه لقب «ابن الأوبرا»، الذى يعتبره شرفًا كبيرًا له، خاصة أن هذا الصرح الكبير حريص على تقديم قيمة فنية راقية، مؤكدًا أن مشاركته فى حفل أمير الغناء العربى هانى شاكر شرف كبير، لا سيما أنه يعتبره قدوة وداعمًا له، مشيرًا إلى أنهما شاركا معًا فى دويتو «يا بخته» الذى حقق انتشارًا واسعًا فور طرحه خلال الفترة الأخيرة. ولفت «سعد» إلى أنه يحرص على تقديم كل الأشكال الموسيقية والغنائية، ومنها «العاطفى الدرامى»، الذى قدمه فى أغنيته الجديدة «بناقص»، وتحكى عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة عاش فيها لحظات سعيدة، معربًا عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها بمجرد طرح الأغنية «فيديو كليب»، وهى من كلمات هشام صادق، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس، ومن إنتاج شركة «مزيكا».قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تواصل استكمال رسالتها فى نشر التنوير والارتقاء بالوعى، رغم الأحوال الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس «كورونا»، عن طريق تأكيد قيمة الإبداع كإحدى أدوات المساهمة فى تجاوز هذا التحدى.وشددت على أن فكرة الاحتفاء بـ«عيد الحب» بمشاركة نجوم الوطن العربى تأتى تأكيدًا لريادة مصر الفنية، واعتبارها «قبلة» للفنانين العرب فى كل المجالات، مشيرة إلى أن هذه الحفلات إحدى أهم الفعاليات السنوية التى تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير، بهدف تحقيق «العدالة الثقافية»، وتقديم ألوان إبداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع وتطوير الوعى والارتقاء بالوجدان من خلال الموسيقى والتراث العربى.وكشفت عن أنه سيتم بث إحدى الحفلات للجمهور، عقب إقامتها بأيام قليلة، عبر قناة وزارة الثقافة على موقع «يوتيوب»، وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى، وذلك ضمن مبادرة «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك»، بهدف إسعاد الجمهور، وتماشيًا مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال البقاء فى المنازل، يأتى على رأسها استقبال ٥٠٪ فقط من سعة المسرح الكبير الذى تقام عليه الحفلات.أعرب الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته البالغة للإقبال الجماهيرى الكبير على حفلات ليالى «عيد الحب»، التى يحييها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، مشددًا على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أعلنها مجلس الوزراء بشأن مجابهة الوباء، والالتزام بارتداء الكمامات، وإلزام دخول الجمهور من البوابة المخصصة للتعقيم، وقياس درجة الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى، ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عن طريق تحديد الحضور بنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للمسرح، حفاظًا على سلامة النجوم والجمهور والعاملين بالأوبرا من الفيروس اللعين.وقال «صابر» إن فكرة إقامة حفلات خاصة بـ«عيد الحب» ترجع إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، التى أصدرت البرنامج السنوى، قبل توليها منصب وزيرة الثقافة، وقررت تنظيم مهرجان بمناسبة «عيد الحب» على جميع مسارح الأوبرا، ليشكل أحد الملامح الفنية العملاقة بعد تحقيقه شعبية واسعة بسبب تنوع وثراء محتواه.وأضاف: «منذ ٤ سنوات أصبح (عيد الحب) ملحمة فنية تشرق فى دار الأوبرا كل عام، تجسد مشهدًا تنويريًا تتعانق خلاله إنجازات الحاضر مع عراقة وسحر الماضى».