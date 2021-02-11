رئيس الوزراء يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالإسكندرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد السيد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، والمهندس مدحت حنا، رئيس هيئة حماية الشواطى، ومحمد صلاح عبد ربه، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسكندرية.وفى مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى إن عقد هذا الاجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية فى محافظة الإسكندرية بمختلف القطاعات، وما يتضمن من مشروعات تتعلق بالطرق، والمحاور المرورية، والنقل الجماعى، إلى جانب متابعة أعمال التنمية التى تتم على المحاور الجديدة داخل المحافظة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.وخلال الاجتماع قدم وزير النقل عرضًا حول عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية فى مجال النقل، منوهًا إلى الموقف التنفيذى لمشروع إقامة محطة متعددة الأغراض، حيث أوضح أن المشروع يتم إقامته على مساحة نحو 500 ألف م2، ويتضمن إقامة عدد من الأرصفة بإجمالى أطوال تصل إلى 2.5 كم، وبعمق من 14.5 إلى 17.5م، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 15 مليون طن سنويًا، فضلًا عن أنها ستوفر 1200 فرصة عمل مباشرة و3000 غير مباشرة، لافتا إلى ما تم تنفيذه من أعمال حتى الآن تتعلق بإزالة العوائق، وأعمال تحسين التربة، وغيرها.كما تناول وزير النقل الموقف الخاص بمحاور ربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة بمحور التعمير، مشيرًا إلى أنها تتضمن تنفيذ مشروع ربط ميناء الإسكندرية بمحور التعمير (محور 27)، من خلال إنشاء محور بطول 2.4 كم بـ4 حارات، إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط باب 54 بميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى (محور 54)، من خلال إنشاء كوبري بطول 2.3كم لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة الورديان، ومنع التكدس المروري بطريق المكس، فضلًا عن تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى (محور الدخيلة).وتطرق المهندس كامل الوزير إلى الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، لافتًا إلى أن الجراج يتكون من خمسة طوابق، بمساحة اجمالية تصل إلى 75000م2، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 4000 سيارة، كما تناول الموقف الخاص بالأراضى المتاخمة لميناء الإسكندرية، وما تم ضمه منها حتى الآن، موضحًا أن هذه الأراضى تأتى ضمن خطة التوسعات الخاصة بالميناء.كما استعرض الموقف الخاص بمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الإسكندرية، والمتمثلة في مشروعى مترو أبوقير، وترام الرمل، وتطرق أيضا إلى مشروع تطوير محطة مصر للقطارات بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن معدل إنجاز أعمال التطوير وصل إلى 85%، وأن تلك الأعمال تتضمن الترميم الأثري للواجهات، وتطوير مكاتب السكة الحديد، بالإضافة إلى تطوير صالة تذاكر الدرجة الثالثة، وتطوير أرصفة (1 – 2 – 3)، وتطوير الساحة الأمامية والجانبية للمحطة، وترميم السور الأثري بالمحطة.من جانبه، عرض محافظ الإسكندرية مجموعة من المخططات لتطوير عدد من الميادين بالمحافظة على غرار ما حدث في ميدان التحرير، مشيرًا إلى من بين هذه الميادين: المرسي أبوالعباس، والمساجد، والمنشية، كما استعرض المحافظ مخطط تطوير إحدى أسواق الباعة الجائلين بالمحافظة.كما عرض اللواء أحمد العزازي موقف الأراضي المقترحة لاستكمال مشروع "بشاير الخير" في نطاق محور المحمودية، بمحافظة البحيرة، وكذا مشروع تطوير منطقة استاد برج العرب.فيما أشار وزير السياحة والآثار إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية، كما سيتم البدء في إجراء حملة موسعة لترميم جميع التماثيل القائمة في الميادين المصرية.