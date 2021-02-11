خالد بدوى: لدينا أعضاء بـ«تنسيقية الشباب» على «يسار المنصة» يمثلون المعارضة البنَّاءة والوطنية

■ بداية.. ما تقييمك لدور نواب التنسيقية أثناء مناقشة برنامج الحكومة فى مجلس النواب؟



■ هل تمكن أعضاء التنسيقية من إظهار أى قصور فى البرنامج؟



■ ماذا عن وجود نواب بالتنسيقية على يسار المنصة؟



■ هل لديكم مجموعة رصد ميدانية لقياس نبض الشارع ونقله للبرلمان؟



■ ماذا عن بعض جهود التنسيقية لمتابعة أحوال المواطنين؟



■ هل ترى أن هذا الحراك المجتمعى أثرى العمل السياسى؟



■ أخيرًا.. ماذا عن «الأجندة التشريعية» خلال الفترة المقبلة؟



كشف الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خطة عمل التنسيقية خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالمجهود الكبير الذى بذله الأعضاء فى مناقشة برنامج الحكومة، وكذلك العمل على أرض الواقع ونقل نبض الشارع والمواطن تحت القبة.وقال «بدوى»، فى حواره مع «الدستور»، إن التنسيقية نجحت فى صناعة كوادر سياسية خلال فترة وجيزة، وأصبح لها ممثلون داخل الحكومة وفى مجلسى النواب والشيوخ، معتبرًا أن وجود ممثلين لـ٢٥ حزبًا سياسيًا داخل كيان مؤسسى واحد سابقة لم تحدث فى تاريخ السياسة المصرية.- خطوة مهمة أقدم عليها المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإقرار مناقشة بيان الحكومة من يونيو ٢٠١٨ حتى يونيو ٢٠٢٠، وأعتقد أنها بادرة جيدة جدًا ليس لنواب التنسيقية فقط، ولكن لكل نواب المجلس لتقييم أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، وكل عضو من أعضاء التنسيقية عمل فى مجاله جيدًا، وقرأ وتمعن فى برنامج الحكومة لقياس المؤشرات الخاصة بنجاح برنامج كل وزارة على حدة.- بالتأكيد، فنواب التنسيقية كانوا حاضرين فى جميع المناقشات العامة للبرنامج، وأحدثوا فارقًا كبيرًا، واطلعوا على البيانات الإحصائية لكل وزارة، واستطاعوا قياس نبض الشارع ونقل مشكلاته ومتابعة الأحداث ونقلها تحت قبة البرلمان، وكانت هناك رؤى وطرق جديدة لحل الأزمة، وأصبح كل وزير محاطًا بكم من البيانات غير القابلة للنقد ومحاطًا برأى الشارع، لأنه الأساس فى تقييم كل تجربة، كذلك طرح عدد من الحلول للأزمات والقضايا.- حالة فريدة جدًا نراها لأول مرة، حيث إن يسار المنصة يُعبر عن المعارضة فى إطار من الوطنية وضمن اعتبارات الأمن القومى المصرى، وينتقد بشكل موضوعى دون تجريح فى أحد، فنحن ننتقد مجموعة من السياسات، وندعم أداء بعض الوزارات ونكمل النقص، إذا شعرنا بأن هناك جدية فى اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة، وأعتقد أن ذلك ظهر بشكل كبير جدًا فى بعض الوزارات، كالصحة والتعليم العالى والهجرة والأوقاف.- لدينا مجموعات رصد ميدانية فى كل المحافظات مشكلة من شباب التنسيقية، وأتصور أن نقل نبض الشارع للمجلس أمر مهم جدًا، وكان ينبغى أن تأخذ كل المؤسسات هذا المنحنى فى البيانات والمؤشرات الخاصة بالوزراء، لأن الرئيس يراهن دومًا على وعى وصبر وتحمل المواطن المصرى فى كل الأزمات، ويحاول- فى كل توجيهاته- أن يبرز قيمة الشعب المصرى وضرورة توفير حياة كريمة له.- أطلقنا عددًا من المبادرات خلال أزمة كوفيد- ١٩ وغيرها، وكرمنا الأطباء ووضعنا صورهم وأسماءهم على العملة المعدنية، وكذلك البيانات العاجلة على المستوى الخارجى الخاصة بالشأن الخارجى، ومنها سد النهضة والرد على بيان الاتحاد الأوروبى أو على المستوى الداخلى والأزمات التى تحدث فى ملف الحديد والصلب وقطاع الأعمال، والتنسيقية تتكاتف بشكل كبير جدًا مع الشعب المصرى وتنقل الصورة بشكل واضح.وأتصور أن حالة التفاعل الديناميكى المستمر بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من جهة، والحكومة كأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من جهة أخرى تثرى من حالة النقاش، وهذا كله يصب فى صالح المواطن المصرى.- التنسيقية أخذت على عاتقها إحداث التنمية فى كل الأحزاب السياسية، فهناك أكثر من ٢٥ حزبًا سياسيًا ممثلة فيها إلى جانب مجموعة من الشباب السياسيين، وهو أمر يتطلب البحث والدراسة بشكل كبير جدًا، وأصبح هناك كيان واحد يجمع بين المستقلين والحزبيين والمؤيدين والمعارضين على مستوى الأحزاب والسياسيين، وهى حالة من الديمقراطية غير مسبوقة فى تاريخ السياسة المصرية.أتصور أن التنسيقية كيان سياسى مؤسسى كبير جدًا يضم مجموعة من نواب المحافظين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وأصبح هذا الكيان حديث الشارع المصرى، والتنسيقية أحدثت حالة من الزخم الكبير خلال الفترة الماضية، وهناك عدد من المبادرات التى ستقدمها التنسيقية باعتبارها منصة سياسية كبيرة، سواء فيما يخص الجانب الحكومى أو الرقابى التشريعى.- جارٍ التجهيز لعدد من مشروعات القوانين، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وكذلك يتم التنسيق بين نواب التنسيقية والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية لإجراء دراسات برلمانية تخص وتهم الشارع المصرى بشكل كبير جدًا، وستكون هناك حزمة من القوانين وتعديلات على عدد منها، والخاصة بالرياضة والتعليم والصحة والأزهر.على المستوى الشخصى سأركز على تعديل قانون الرياضة المصرية، وإضافة بعض المواد، وهناك إمكانية لاقتراح مشروع قانون خاص لتأسيس هيئة لرعاية الموهوبين وإعداد البطل الأوليمبى، فضلًا عن إدخال مجموعة من التعديلات خاصة بتنظيم الجامعات المصرية والتطرق إلى عدد من مشروعات القوانين.