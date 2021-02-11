«الزراعة»: الانتهاء من 4 مراكز لتجميع الألبان في الصعيد وسيناء

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة انتهت من تجهيز 4 مراكز كبرى لتجميع الألبان في صعيد مصر وسيناء لأول مرة تابعين للوزارة، حيث تم إنشاء المراكز طبقا للمواصفات القياسية لتكون نموزج لكل أصحاب مراكز تجميع الألبان.وقال" سليمان" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك مركز سوهاج لتجميع الألبان بطاقة إنتاجية 20 طن يوميا ومركز أسيوط لتجميع الألبان بطاقة إنتاجية 10 طن يوميا وكذلك مركز المنيا لتجميع الألبان بالإضافة إلى مكز الطور بجنوب سيناء لتجميع الألبان بطاقة 8 طن يوميا.